أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

بولسونارو: البرازيل مستمرة في تقديم المساعدات المالية للعاطلين خلال الجائحة لنهاية 2020

09:40 م الجمعة 21 أغسطس 2020
بولسونارو: البرازيل مستمرة في تقديم المساعدات المالية للعاطلين خلال الجائحة لنهاية 2020

جايير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ):

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال فعالية في ولاية ريو جراندي دو نورتي، أن المساعدات الطارئة الشهرية التي تقدمها الحكومة للعاطلين خلال الجائحة ستنتهي بحلول نهاية العام الجارى .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بولسونارو قوله إن الحكومة لم تقرر بعد القيمة الجديدة للمساعدات.

جايير بولسونارو البرازيل

الخبر التالى:

إسبانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان