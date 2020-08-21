بولسونارو: البرازيل مستمرة في تقديم المساعدات المالية للعاطلين خلال الجائحة لنهاية 2020

برازيليا - (د ب أ):

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال فعالية في ولاية ريو جراندي دو نورتي، أن المساعدات الطارئة الشهرية التي تقدمها الحكومة للعاطلين خلال الجائحة ستنتهي بحلول نهاية العام الجارى .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بولسونارو قوله إن الحكومة لم تقرر بعد القيمة الجديدة للمساعدات.