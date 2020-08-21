بايدن: هذه معركة سننتصر فيها

واشنطن - (د ب أ):



اختتم جو بايدن خطاب قبوله لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باستحضار الشعور بالوطنية والاخلاق والحث على إنهاء الحقبة الحالية للرئيس دونالد ترامب.

وقال بايدن "هذه أمة عظيمة، نحن شعب طيب وكريم".

وأضاف بايدن "أتمنى أن يتمكن التاريخ من أن يقول أن نهاية هذا الفصل من الظلام الأمريكي كانت بدايتها هنا الليلة، هذه معركة سننتصر فيها وسنقوم بذلك معا. أعدكم بذلك."