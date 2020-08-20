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الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:31 م الخميس 20 أغسطس 2020
الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

وثمن الدكتور جابر - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - الجهود التي تقوم بها فرق الاستقصاء الوبائي والمختبرات ومساهمتهم الفاعلة في احتواء الوباء واكتشاف الحالات المصابة والمخالطة.

وأكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في كل دول العالم إلا عند اكتشاف لقاح أو علاج، داعيا المواطنين تجنب التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وعدم التنقل وتحديد الحركة إلا في الحالات الضرورية.

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