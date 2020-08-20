ترامب: إيران لم تعد قادرة على تمويل الإرهاب في المنطقة

وكالات

قال ارئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن إيران لم تعد قادرة على تمويل التطرف والإرهاب في المنطقة.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، من البيت الأبيض، أنه حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، لفترة رئاسية جديدة فإنه سوف يعقد اتفاقًا جديدًا مع طهران.

وأشاد ترامب، بالعقوبات التي أقرها على طهران، خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أنها تسببت في الحد من قدرة إيران على تمويل الإرهاب.