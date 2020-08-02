حجر 3 وزراء في حكومة نتنياهو صحيًا بعد إصابة وزير بكورونا
وكالات:
دخل ثلاثة وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إصابة وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس، بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، طال الحجر الصحي كلًا من من وزير التعليم العالي زئيف إلكين، ووزيرة تعزيز وتنمية المجتمع أورلي ليفي، ووزير الشؤون الدينية يعقوب أفيتان.
وذكرت أن الوزراء الإسرائيليين الثلاثة سيدخلون الحجر الصحي حتى 9 أغسطس الجاري، بعد كشف التحقيق الوبائي الذي أجرته وزارة الصحة عن مخالطتهم للوزير المصاب.
كما سيضطر عدد من مستشاري الوزراء الثلاثة إلى دخول الحجر الصحي أيضا.
وأمس السبت، دخل قائد دائرة القدس للشرطة الإسرائيلية دورون ياديد، الحجر الصحي أيضًا، بعد إصابة بيرتس بكورونا.
وحتى الآن، تجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء انتشار الوباء أكثر من 72 ألف حالة، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 531 شخصا.
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