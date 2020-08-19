دعوى قضائية في لبنان ضد عون ودياب بسبب انفجار مرفأ بيروت

وكالات

رفع محام لبناني، دعوى قضائية ضد الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في ٤ أغسطس الجاري، متهمًا إياهم بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مواد خطرة من ميناء بيروت، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت وكالة رويترز للأنباء، كشفت في تقرير لها الأسبوع الماضي، عن أن عون ودياب تلقيا تحذيرًا قبل وقوع الكارثة بأسبوعين، وفقًا لمصدر أمني.

وقالت رويترز إن الرئيس ورئيس الحكومة تلقوا الشهر الماضي تحذيرا من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطرا أمنيا، وقد تدمر العاصمة إذا انفجرت.

وتضمن تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة حول الأحداث التي أدت إلى التفجير إشارة إلى رسالة خاصة تلقاها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو.

وقال مسؤول أمني كبير، إن "الرسالة لخصت نتائج تحقيق قضائي بدأ في يناير وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور".