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إصابة ستة أشخاص في حادث تصادم متعمد على طريق سريع بألمانيا

11:39 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
إصابة ستة أشخاص في حادث تصادم متعمد على طريق سريع بألمانيا

برلين- (بي بي سي):

قالت السلطات الألمانية إن سائقا اصطدم بعدة سيارات على طريق سريع في عمل متعمد، ما تسبب في إصابة ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

هذا وألقت الشرطة القبض على رجل من أصول عراقية في الثالثة والثلاثين من عمره.

وقال شهود عيان إنه كان يصيح "الله أكبر" ما قد يعني أن الحادث كان سببه " دوافع إسلامية" إلا أن المحققين لا يستبعدون أن تكون حالته العقلية وراء الأمر.

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ألمانيا حادث تصادم السلطات الألمانية

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