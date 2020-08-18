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السلطات اللبنانية تصدر أمرًا ثانيًا بإلقاء القبض على مدير مرفأ بيروت

07:05 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
السلطات اللبنانية تصدر أمرًا ثانيًا بإلقاء القبض على مدير مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

بيروت - (د ب أ)

أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية، في حق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم، بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، أن القاضي صوان أرجأ استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته غدًا الأربعاء مع باقي الموقوفين وعددهم 21.

يشار إلى أنه في 7 أغسطس أمر قاض في بيروت باعتقال بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي وقريطم.

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