مادورو: الجمعية التأسيسية في فنزويلا ستوقف عملها في ديسمبر

كاراكاس- (أ ف ب):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين خلال مؤتمر عبر الفيديو أنّ الجمعية التأسيسيّة لفنزويلا ستوقِف نشاطها في ديسمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية.

ومنذ العام 2017، تحلّ هذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من تشافيين فقط، محلّ البرلمان الذي يُعتبر المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حالياً في البلاد.

وقال مادورو إنّ "الجمعية الوطنية التأسيسية ستعمل حتى ديسمبر"، مشيراً إلى أن الجمعية هي من قرّر ذلك.

وكان من المفترض أن تقوم الجمعية التأسيسية بصياغة دستور جديد، لكن السلطات لم تعلن أي شيء في هذا الصدد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في فنزويلا في 6 ديسمبر.

لكنّ أحزاب المعارضة الفنزويلية الرئيسية اعلنت في 2 أغسطس قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية واصفة إياها بـ "التزوير الانتخابي".

ويرأس البرلمان، المعارض خوان غوايدو الذي يعتبر وجود مادورو في السلطة غير شرعي، وأعلن نفسه في يناير 2019 رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وتعترف بغوايدو حالياً نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة، التي تدعو علناً إلى الإطاحة بمادورو، وتفرض على كراكاس العديد من العقوبات الاقتصادية.

وفيما تعتبر واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أمريكا اللاتينية، مادورو رئيساً غير شرعي، يحظى الأخير بدعم روسيا والصين وإيران وكوبا.