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بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب وسط الفلبين

03:37 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب وسط الفلبين

زلزال

(مصراوي):

ضرب زلزال قوي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، دولة الفلبين، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال تبلغ قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، مضيفة أن الزلزال وقع على مسافة 13 كم شرق/شمال شرق باويكان في الفلبين.

ووفقًا لما نشر على موقع واكلة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وقع الزلزال في الساعة الـ(00:03) بتوقيت جرينتش، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال، الذي رُصد على عمق 33 كم، يقع عند التقاء خط العرض 12.101 درجة شمالًا، وخط الطول 124.087 درجة شرقًا.

فيما قال معهد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال الذي هز وسط الفلبين تقدر قوته بـ 6.8 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الزلزال.

زلزال الفلبين هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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