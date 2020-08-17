منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشو

الرياض - أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأثنين - وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وأعرب العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة الصومال، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.