سعر الدولار يتراجع عالميًا مع ترقب تطورات سياسية واقتصادية بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

انخفض الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية، اليوم الاثنين، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به، بحسب وكالة رويترز.

وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة، وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع.

وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2% إلى 1.3240 للدولار الأمريكي.

أرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة، السبت المقبل، لاتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لرويترز، بسبب تضارب في جداول المواعيد.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6531 دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا في أوكلاند.