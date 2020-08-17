زيارة سرية.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس
يصل وزير دفاع قطر، خالد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة، لم يتم الإعلان عنها من قبل.
وسيجري الوزيران محادثات مع المسؤولين في حكومة فايز السراح وفق سكاي نيوز.
وأكد الجيش الوطني الليبي أن تركيا تقوم بشكل مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا بالأموال القطرية، منوها إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة، حيث يتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.
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