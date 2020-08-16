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التحالف العربي يُعلن تدمير واعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

04:38 م الأحد 16 أغسطس 2020
التحالف العربي يُعلن تدمير واعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ أطلق باتجاه "الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدميره عددا من طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه حدود البلاد.

التحالف العربي السعودية الركن تركي المالكي

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