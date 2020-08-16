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ألمانيا تسجل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ223 ألفاً

08:41 ص الأحد 16 أغسطس 2020
ألمانيا تسجل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ223 ألفاً

ألمانيا تسجل 625 إصابة جديدة

برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 223 ألفا و453 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و231 حالة.

وأفاد بأن هناك 12 ألفا و900 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

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