ترامب: لا أشعر بنفس الشعور الآن تجاه الرئيس الصيني

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن علاقته السابقة "الرائعة" مع الرئيس الصيني شي جينبينج تدهورت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس سبورتس" "كانت لدي علاقة رائعة مع الرئيس شي.. أنا أحبه، لكني لا أشعر بنفس الشعور الآن".

وأضاف "لم أتحدث معه منذ وقت طويل".

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة منذ تولي ترامب منصبه، في البداية تدهورت بدرجة كبيرة بسبب الصراعات بشأن التجارة والملكية الفكرية، وساءت بشكل أكبر مع تفاقم الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "لم يعجبه ما حدث" وسط تفشي الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وتابع ترامب: "لقد توقف العالم.. إن ما حدث عار"، وأشار إلى أن عواقب تفشي المرض كانت أسوأ من الخلاف التجاري.

كما تتنازع الدولتان بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج ومعاملة الصين للأقليات العرقية والتوسع العسكري لبكين في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن الحملة الأمريكية الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، وممارسة الضغوط لإبعاد شركة هواوي الصينية عن أسواق شبكات الجيل الخامس.