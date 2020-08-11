أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

ترامب: لا أشعر بنفس الشعور الآن تجاه الرئيس الصيني

05:35 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ترامب: لا أشعر بنفس الشعور الآن تجاه الرئيس الصيني

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن علاقته السابقة "الرائعة" مع الرئيس الصيني شي جينبينج تدهورت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس سبورتس" "كانت لدي علاقة رائعة مع الرئيس شي.. أنا أحبه، لكني لا أشعر بنفس الشعور الآن".

وأضاف "لم أتحدث معه منذ وقت طويل".

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة منذ تولي ترامب منصبه، في البداية تدهورت بدرجة كبيرة بسبب الصراعات بشأن التجارة والملكية الفكرية، وساءت بشكل أكبر مع تفاقم الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "لم يعجبه ما حدث" وسط تفشي الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وتابع ترامب: "لقد توقف العالم.. إن ما حدث عار"، وأشار إلى أن عواقب تفشي المرض كانت أسوأ من الخلاف التجاري.

كما تتنازع الدولتان بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج ومعاملة الصين للأقليات العرقية والتوسع العسكري لبكين في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن الحملة الأمريكية الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، وممارسة الضغوط لإبعاد شركة هواوي الصينية عن أسواق شبكات الجيل الخامس.

دونالد ترامب الرئيس الصيني فيروس كورونا واشنطن

الخبر التالى:

الصحة العالمية تشدد على اتباع آليات صارمة بعد إعلان روسيا التوصل للقاح

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟