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نتنياهو: الولايات المتحدة منعتني من تنفيذ خطة ضم مستوطنات الضفة الغربية

09:55 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نتنياهو: الولايات المتحدة منعتني من تنفيذ خطة ضم مستوطنات الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة المسؤولية عن عدم تنفيذه لخطة ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"لقد كان واضحا من البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة".

وقال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب مشغول حاليا بأمور أخرى وهذا الأمر (خطة السيادة) ليس على رأس أولوياته".

وأعرب عن أمله في أن "نتمكن في المستقبل القريب من المضي لتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا دبلوماسية أخرى ذات أهمية لإسرائيل".

وفي إشارة إلى خطة ترامب للسلام التي تسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على 30% من الضفة الغربية، قال نتنياهو :"لقد عملت مع فريق ترامب على هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات. وفي رأيي، هي الوحيدة التي تحافظ على المصالح الأساسية لإسرائيل".

ويأتي حديث نتنياهو عن خطط ضم مستوطنات الضفة الغربية وسط تزايد التكهنات بأن إسرائيل قد تتجه إلى انتخابات عامة رابعة في غضون أقل من عامين. ويعني إجراء انتخابات جديدة أنه سيكون من المستحيل تطبيق السيادة رسميا على المستوطنات حتى ديسمبر على أقل تقدير.

بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة مستوطنات الضفة الغربية

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