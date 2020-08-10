الصين تفرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا، ردا على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن العقوبات تطبق اعتبارا من اليوم على المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ "ماركو روبيو" و"تيد كروز".

وأضاف جيان أن الصين تحث الولايات المتحدة على إدراك الوضع، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية فرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" ومسؤولين آخرين، تفعيلا لقانون "الحكم الذاتي" في هونج كونج الذي وقعه الرئيس الأمريكي الشهر الماضي ويسمح بفرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المرتبطة بقانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج.