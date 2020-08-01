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المرصد السوري: تركيا نقلت 27 ألف مرتزق وإرهابي إلى ليبيا

08:50 م السبت 01 أغسطس 2020
المرصد السوري: تركيا نقلت 27 ألف مرتزق وإرهابي إلى ليبيا

أرشيفية

لندن - أ ش أ:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري و10 آلاف إرهابي أجنبي إلى ليبيا حتى الآن، لدعم الميليشيات.

وذكر المرصد - في بيان اليوم السبت - أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، حيث جرى رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة، تضم مئات المرتزقة السوريين، بالإضافة لوصول عدد آخر من الإرهابيين الأجانب.

وأشار إلى أن أعداد الذين ذهبوا إلى ليبيا، حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين بلغ عدد الإرهابيين الأجانب 10 آلاف، لافتا إلى أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

ووثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، وقادة مجموعات.

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تركيا المرصد السوري لحقوق الإنسان إرهاب ليبيا

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