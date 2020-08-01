القبض على زعيم طائفة دينية في سول بتهمة عرقلة جهود احتواء كورونا

سول - (د ب ا)

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، القبض على زعيم طائفة شينتشونجي الدينية في البلاد، التي كانت كنيستها بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك لاتهامه بعرقلة جهود الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة محلية في مدينة سوون، جنوب سول، قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق لي مان هي، مؤسس الطائفة.

ويشتبه أن لي 89 عامًا، قدم وثائق مزورة للسلطات الصحية بشأن عدد المشاركين في التجمعات الخاصة بالطائفة، ومكان إقامة التجمعات في فبراير الماضي، عندما أصبحت الطائفة بؤرة لتفشي الفيروس في المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما يواجه لي مان تهمة اختلاس 6ر5 مليار وون (68ر4 مليار دولار) من أموال الكنيسة وإقامة فعاليات دينية غير مرخصة في الفترة من 2015 حتى 2019.

وكان الادعاء قد استجوب لي مرتين خلال الشهر الماضي، وتقدم بطلب للقبض عليه الثلاثاء الماضي. وقد عقدت المحكمة جلسة استماع لمراجعة الطلب أمس الجمعة.

وقد أصدرت الطائفة بيانا اليوم، وتعهدت فيه ببذل كل الجهود لكشف الحقيقة خلال الجلسات المقبلة.

وجاء في البيان" إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال لا يعني حكم بالإدانة. سوف يتم بذل كل الجهود الممكنة لكشف الحقيقة خلال الجلسات المقبلة".

كما قالت الطائفة إنها لم تتدخل أبدا في جهود السلطات لفرض العزل الصحي، قائلة إنها أعربت فقط عن قلقها بشأن طلبات السلطات المتزايدة للحصول على معلومات شخصية عن أتباع الطائفة.

ويذكر أن نحو 4000 من أتباع الطائفة، معظمهم من فرع الطائفة بمدينة دايجو أصيبوا بفيروس كورونا.

وقد سجلت كوريا الجنوبية 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي حالات الإصابة 14 ألف و 336 حالة، من بينهم 5000 حالة مرتبطة بطائفة شينتشونجي.