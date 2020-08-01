روسيا: 5462 إصابة و95 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

موسكو - (د ب ا)



سجلت روسيا 5462 إصابة و95 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك ارتفعت حصيلة حالات الإصابة في البلاد إلى 845443، منها 14058 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في تقريره اليومي الصادر اليوم السبت.

وحسب التقرير، الذي أوردته قناة "روسيا اليوم"، فإن إجمالي المتعافين وصل إلى 646524 بعد تماثل 8114 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة إلى 184861.

وذكر التقرير أن 8ر24 في المئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.