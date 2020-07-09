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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

11:38 م الخميس 09 يوليه 2020
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

استشهد فلسطيني مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا لم تعرف هويته على الفور قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية كفل حارس في سلفيت شمال الضفة الغربية.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، جراء إصابته بعيار ناري في رقبته ما أدى إلى وفاته.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال بشأن الحادثة.

الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطيني الضفة الغربية

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