استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

استشهد فلسطيني مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا لم تعرف هويته على الفور قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية كفل حارس في سلفيت شمال الضفة الغربية.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، جراء إصابته بعيار ناري في رقبته ما أدى إلى وفاته.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال بشأن الحادثة.