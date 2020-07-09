أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

فوتشي: العالم لا يزال في المرحلة الأولى من كورونا

09:55 م الخميس 09 يوليه 2020
فوتشي: العالم لا يزال في المرحلة الأولى من كورونا

الدكتور أنتوني فوتشي

وكالات:
قال كبير خبراء الأمراض المعدية، مستشار البيت الأبيض أنتوني فوتشي إن العالم لا يزال في المرحلة الأولى من وباء فيروس كورونا.
وقال فوتشي في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، ونقلته شبكة روسيا اليوم "إن لم تتخذ مختلف البلدان إجراءات لاحتواء الفيروس، فعلينا أن ننتظر انتشار العدوى على نطاق أوسع".
وتابع: "لدينا مشكلة في الولايات المتحدة لأن الوباء ليس تحت السيطرة. ونرى موجات تفشي كبيرة في البرازيل وإفريقيا الجنوبية وفي آسيا الآن. ونحن فقط في بداية الوباء العالمي الذي سيكون أسوأ على الأرجح، قبل أن يبدأ التحسن".
وردا على سؤال حول ما إذا أصبح الفيروس أقل فتكا، قال فاوتشي: "لا استطيع أن أعطي جوابا دقيقا. ولا أعتقد أن أحدا آخر يستطيع. ربما نعالج المرضى بمزيد من الفاعلية... وفي هذه المرحلة ليس نظامنا للرعاية الصحية تحت الضغط الفائق مثلما كان بشمال إيطاليا في بداية الوباء".
وتابع: "وفي نهاية المطاف نرى في الولايات المتحدة الآن عددا أكبر من الشباب بين المصابين بالمقارنة مع ما كان قبل شهرين".

أنتوني فوتشي الأمراض المعدية فيروس كورونا البرازيل

الخبر التالى:

الوفيات الناجمة عن كورونا في ولاية فلوريدا تسجل رقما قياسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12128406

    عدد المصابين

  • 6650675

    عدد المتعافين

  • 551522

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس