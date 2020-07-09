"الصحة العالمية" تصدر أول تقييم للتعامل مع كورونا في نوفمبر

جنيف - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن أعضاءها سوف يعدون أول نتائج بشأن التصدي الدولي لجائحة فيروس كورونا في نوفمبر المقبل.

وستنشر لجنة تقييم برئاسة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إلين جونسون سيرليف التقرير عن أصل هذا الوباء والتعامل معه.

وستقوم ما يطلق عليها باللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها "آي بي بي آر" بتحليل منشأ ظهور فيروس كورونا المستجد وكيفية منع تفشي الجوائح في المستقبل، وكذلك كيفية تعامل الأفراد مع الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن العديد من الدول لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الجائحة على الرغم من إصدار تحذيرات مبكرة.

وقررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة تشكيل اللجنة خلال قمة افتراضية جرت في أيار/ مايو. ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير نهائي بشأن الجائحة في مايو عام 2021.

وتعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات بشأن استجابتها لتفشي الفيروس من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من المنظمة العالمية، قائلا إنها مقربة جدا للصين.

وظهر الفيروس في الصين أولا أواخر العام الماضي.