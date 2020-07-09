رئيس الحكومة السودانية يُجري تعديلا وزاريا
الخرطوم- (أ ش أ):
أعلن مجلس الوزراء السوداني أن رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك ، أجرى تعديلا وزاريا.
وقال المجلس، في بيان مقتضب اليوم الخميس، إن التعديل يأتي التزاما بما جاء في خطاب رئيس الوزراء في ٢٩ يونيو الماضي.
وكان حمدوك أكد أنه يعتزم في الأيام المقبلة اصدار عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، سيكون لبعضها أثر كبير، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ومن المقرر أن تُعلن تفاصيل التعديل الوزاري في وقت لاحق.
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