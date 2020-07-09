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اليابان لن تعيد فرض حالة الطوارئ رغم ارتفاع إصابات كورونا

12:44 م الخميس 09 يوليه 2020
اليابان لن تعيد فرض حالة الطوارئ رغم ارتفاع إصابات كورونا

اليابان لن تعيد فرض حالة الطوارئ رغم ارتفاع إصابات

طوكيو- ( أ ش أ)

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، أنه ليس هناك حاجة ملحة لإعادة فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد تسجيل العاصمة طوكيو أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال سوجا في تصريح للصحفيين- وفق ما أورده موقع نيبون الياباني الإخباري- لا نعتقد أن الوضع الحالي يتطلب منا إعلانا فوريا لحالة الطوارئ مجددا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن الحكومة المركزية لم تغير خطتها لتخفيف قيود الإغلاق والتي بدأت منذ الجمعة الماضية.

وسجلت طوكيو 224 حالة إصابة جديدة يوم الخميس وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا للحالات اليومية في العاصمة اليابانية منذ بدء تفشي الجائحة.

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