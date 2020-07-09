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ترامب ينتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بسبب "نصائحه السيئة"

12:00 م الخميس 09 يوليه 2020
ترامب ينتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بسبب "نصائحه السيئة"

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بسبب ما وصفه بنصائحه "السيئة" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع تلفزيون "غراي تي في" الخاص، ستبث بالكامل يوم الأحد، قال ترامب إنه لا يتفق مع تقييم فاوتشي لسياسة البيت الأبيض في مجابهة الوباء.

وانتقد الرئيس نصائح فاوتشي، مصرّحا: "قال الدكتور فاوتشي لا تضعوا الكمامات، والآن يقول ضعوها. قال لا تحظروا الصين، وحظرت الصين ولم أستمع للخبراء."

وبدا ترامب متفائلا، قائلا: "إننا في موقع جيد".

وسجلت الولايات المتحدة حصيلة إصابات يومية قياسية مساء الثلاثاء، هي الأعلى منذ انتشار الوباء وباء، بـ 60 ألفا و209 إصابات مؤكدة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.

كما توفّي 131 ألفا و362 شخصا في البلاد لتظل الأكثر تضررا جراء الوباء.

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