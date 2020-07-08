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إصابات "كورونا" في الولايات المتحدة تتخطى حاجز ٣ ملايين حالة

09:30 م الأربعاء 08 يوليه 2020
إصابات "كورونا" في الولايات المتحدة تتخطى حاجز ٣ ملايين حالة

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

واشنطن - (ا ف ب):

تخطت الولايات المتحدة عتبة ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وذلك بعد أقل من شهر من تخطي حصيلة الإصابات على أراضيها عتبة المليونين، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وجامعة جونز هوبكنز.

وقال بنس في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أجرينا حتى الآن فحوصا لأكثر من 39 مليون أمريكي"، مضيفا "من بين هؤلاء، تبينت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي فيما تعافى أكثر من 1,3 مليون أمريكي".

من جهتها، أفادت جامعة جونز هوبكنر عن حدوث 131,521 وفاة، من أصل 3,009,611 إصابة.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي إلى المؤتمر الصحافي واضعا كمامة.

وأشار بنس إلى أن الولايات الأكثر خطورة حاليا بالنسبة لتفشي الوباء هي أريزونا وفلوريدا وتكساس، متحدثا عن "مؤشرات أولية" إلى استقرار النسب المئوية للمصابين.

ودعا بنس إلى مواصلة الجهود "لأن المؤشرات الأولية بدأت تظهر".

وأعلنت منسقة البيت الأبيض لشؤون جائحة كوفيد-19 ديبرا بيركس أن حالات دخول قسم الطوارئ لمعالجة عوارض الإصابة بكوفيد-19 تسجل تراجعا في فلوريدا.

هذا المحتوى من

AFP
الولايات المتحدة كوفيد-19 مايك بنس البيت الأبيض فيروس كورونا

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