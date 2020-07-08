لافروف: الجيش الليبي مستعد لتوقيع وثيقة لوقف إطلاق النار

موسكو- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، باستعداد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر للتوقيع على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار إلا أن حكومة طرابلس لا ترغب في ذلك وتعول على الحل العسكري.

وقال لافروف، بعد لقاء عبر مؤتمر الفيديو مع نظرائه من ترويكا الاتحاد الأفريقي: (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجنوب أفريقيا)، :"في مرحلة ما، عندما دعونا اللاعبين الرئيسيين السادة خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، في يناير من هذا العام قبل مؤتمر برلين".

وتابع: "اعتقد الجيش الوطني الليبي أن موقفه على الأرض سيكون أفضل ولم يكن مستعدا للتوقيع على وثيقة اعتبرها السراج مقبولة. والآن أصبح الجيش الوطني الليبي، وفقا لتقديراتنا، على استعداد لتوقيع مثل هذه الوثيقة لوقف إطلاق النار الفوري، لكن هذه المرة حكومة طرابلس هي التي لا تريد أن تفعل وتعول على الحل العسكري".

وأعرب لافروف عن أسفه لأنه بالرغم من إقرار جميع الأطراف بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي، فإن هذا لا يُترجم إلى خطوات عملية.