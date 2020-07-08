أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سول وواشنطن تتفقان على العمل للوصول إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع

02:17 م الأربعاء 08 يوليه 2020
سول وواشنطن تتفقان على العمل للوصول إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع

الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية

سول – (أ ش أ):

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية عزمهما التوصل لاتفاق في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع في أسرع وقت.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو سيه-يونج، بعد مباحثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون صباح اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتفقا على التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع في أسرع وقت ممكن، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتطلب واشنطن رفع مساهمة كوريا الجنوبية في تكاليف الدفاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار أي بنسبة نحو 50%، بينما تصر الأخيرة على رفع المساهمة بنسبة 13% فقط.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون أن "الجانبين وافقا على أن التحالف بين البلدين لعب دورا كمحور رئيسي للسلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا خلال الـ 70 عاما الماضية منذ الحرب الكورية ويحقق تقدما وتطورا باستمرار".

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية واشنطن

الخبر التالى:

العراق يسجل 2741 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان