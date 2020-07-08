سول وواشنطن تتفقان على العمل للوصول إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع
سول – (أ ش أ):
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية عزمهما التوصل لاتفاق في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع في أسرع وقت.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو سيه-يونج، بعد مباحثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون صباح اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتفقا على التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع في أسرع وقت ممكن، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتطلب واشنطن رفع مساهمة كوريا الجنوبية في تكاليف الدفاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار أي بنسبة نحو 50%، بينما تصر الأخيرة على رفع المساهمة بنسبة 13% فقط.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون أن "الجانبين وافقا على أن التحالف بين البلدين لعب دورا كمحور رئيسي للسلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا خلال الـ 70 عاما الماضية منذ الحرب الكورية ويحقق تقدما وتطورا باستمرار".
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