أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

البرازيل تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

12:44 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
البرازيل تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في البرازيل

البرازيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 45305 إصابات جديدة بكورونا، و1254 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليون و668 ألفا و589 إصابة، مقارنة مع عداد أمس الاثنين، والذي كان مليون و623 ألفا و284 إصابة.
وتابعت، ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 66 ألفا و741 وفاة، مقارنة مع الاثنين، حيث كانت 65 ألفا و487 وفاة.
وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.

هذا المحتوى من

البرازيل وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

يسكنها ٥ ملايين شخص.. أستراليا تعيد فرض الإغلاق في ملبورن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع يعود مجددًا.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء