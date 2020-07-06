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بسبب الأضرار البيئية.. قاضي أمريكي يأمر بإغلاق خط أنابيب نفط

07:41 م الإثنين 06 يوليه 2020
بسبب الأضرار البيئية.. قاضي أمريكي يأمر بإغلاق خط أنابيب نفط

محكمة أمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أصدر أحد القضاة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حكما بإغلاق خط أنابيب نفط، استجابة لطلب "السكان الأصليين" للولايات المتحدة بسبب المخاوف من الأضرار البيئية الناجمة عن المشروع.

كانت منظمات ممثلة للسكان الأصليين قد أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية، منذ سنوات لوقف تشغيل خط أنابيب "داكوتا أكسيس" وشهدت محمية ستاندنج روك الهندية، احتجاجات طويلة في 2016 بما في ذلك اشتباكات مع قوات إنفاذ القانون.

وأصدر القاضي جيمس بواسبرج، من محكمة واشنطن دي سي الجزئية، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء ترخيص الخط وأمر بإغلاقه وتفريغه بحلول أغسطس المقبل.

كانت إحدى المحاكم قد أصدرت حكمًا سابقًا بأن سلاح المهندسين العسكريين الأمريكي انتهك القواعد البيئية أثناء بناء خط أنابيب "داكوتا أكسيس".

ويدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخط وأصدر أمرا تنفيذيا لدعمه.

جاء حكم المحكمة اليوم بعد يوم واحد من إعلان شركتي "دوك أنيرجي" و"دومنيون إنيرجي" أمس التخلي عن مشروع لمد خط أنابيب غاز، على ساحل المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة بتكلفة 8 مليارات دولار.

الولايات المتحدة إغلاق خط أنابيب نفط واشنطن

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