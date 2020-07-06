الفلبين تطلق تحذيرات مجددا من تفشي كورونا بعد تخفيف الإغلاق

مانيلا - (د ب أ):

أعربت السلطات الفلبينية يوم الاثنين عن انزعاجها من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وحثت السكان على اتباع البروتوكولات الوقائية بصرامة.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة المؤكدة بعد أكثر من شهر من بدء الحكومة في أول يونيو في تخفيف الإغلاق المفروض في العاصمة مانيلا وغيرها من المناطق المعرضة لخطر تفشي الفيروس بشدة.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو: "إننا منزعجون لأنه كان ينبغي الحفاظ على الأعداد (إصابات كورونا) مستقرة أو تقليلها، ولكنها زادت كثيرا حقا".

وأضاف بالقول: "بسبب استهدافنا لفتح الاقتصاد، فإن الأمر سوف يكون حقا في أيدي الأفراد، فيما يتعلق بكيفية الالتزام والامتثال والحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الصحية".

وقال أنو إن الإغلاق سمح للحكومة بزيادة قدرات الفحص والتتبع والمعالجة والعزل، مضيفا "يمكننا القول إننا مستعدون، ولكن يجب على الناس التعاون".

وسجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 2099 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي على المستوى الوطني إلى 46333 حالة. وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 1303 حالات بعد تسجيل ست حالات إضافية اليوم خلال الـ24 ساعة الماضية.