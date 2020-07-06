الصحة العالمية: مهتمون بتوسيع التعاون مع روسيا في تطوير لقاحات كورونا

جنيف - أ ش أ

أعربت كبيرة الخبراء العالميين في منظمة الصحة العالمية سوميا سفاميناثان، عن اهتمام المنظمة بتوسيع التعاون مع روسيا؛ في إطار تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت سفاميناثان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إننا: "نعلم أن دواء "أفيفافير" يخضع للاختبار في روسيا حيث يجري اختباران أو ثلاثة له، ونحن في انتظار نتائجها".

وأضافت: "ونحن مهتمون أيضا باللقاح الروسي المضاد للفيروس ولدينا برنامج "اختبارات التضامن" الخاص باللقاحات التي تزال قيد التطوير، وستسرنا مشاركة المطورين الروس فيه لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا خلق نوع من التعاون في هذا المسار".

جدير بالذكر أن روسيا غير مشاركة في الوقت الحالي على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين في "اختبارات التضامن" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.