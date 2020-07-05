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الجيش العراقي: صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد

10:39 م الأحد 05 يوليه 2020
الجيش العراقي: صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد

الجيش العراقي

بغداد - (ا ف ب)


أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن إصابة طفل إثر سقوطه بجوار أحد المنازل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من اعتقال القوات العراقية لمقاتلين موالين لإيران على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في البلاد، ثم إطلق سراحهم ضمن محاولة لإنهاء هذا النوع من الهجمات على الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في العراق.

ومنذ أكتوبر 2019، تم استهداف منشآت عراقية تستضيف أجانب بنحو 33 صاروخا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" في وقت سابق من اليوم، أن منظومة "باتريوت" الدفاعية تصدت لهجوم صاروخي استهدف السفارة في المنطقة الخضراء في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر أمني، قوله إن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".

وأضاف أن الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أمس السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد جربت منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في العاصمة العراقية بغداد.

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الجيش العراقي بغداد العراق أمريكا

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