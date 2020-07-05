جيش الاحتلال: مسلحون في غزة أطلقوا عدة صواريخ على إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الأحد.

ودوت صافرات الإنذار في مجتمعات إسرائيلية قرب القطاع الساحلي الفلسطيني، وسط تحذيرات للسكان بضرورة الإسراع فى الاحتماء بالغرف الآمنة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل غروب الشمس، بينما اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مقذوفا ثالثا أطلق بعد الغروب.