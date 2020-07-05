بعد "3 أسابيع صفرية"..هونج كونج تسجل إصابتين جديدتين بكورونا
هونج كونج- (د ب أ):
سجلت هونج كونج حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، تم انتقالهما محليا، بعد ثلاثة أسابيع من عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأحد.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 1260، وحالات الوفاة إلى سبعة. وكانت آخر مرة تم تسجيل فيها حالة إصابة محلية في 13 يونيو الماضي.
وشهدت المدينة مؤخرا موجة من حالات الإصابة الواردة من الخارج، حيث تأكد إصابة الأشخاص بعد سفرهم للخارج.
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