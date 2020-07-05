71 إصابة.. ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا
02:34 ص الأحد 05 يوليه 2020
وكالات
سجلت ليبيا 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين الإصابات 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.
ولفت المركز إلى تسجيل 28 حالة شفاء.
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