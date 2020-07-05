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71 إصابة.. ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

02:34 ص الأحد 05 يوليه 2020
71 إصابة.. ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

وكالات
سجلت ليبيا 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين الإصابات 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

ولفت المركز إلى تسجيل 28 حالة شفاء.

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