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الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٦٤٨٣١٥ حالة

08:56 ص السبت 04 يوليه 2020
الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٦٤٨٣١٥ حالة

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٦٤٨٣١٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٢٧٧١ حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٨٦٥٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٤٢ حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٣٩٤٢٢٦ حالة.

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