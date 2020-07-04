الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٦٤٨٣١٥ حالة

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٦٤٨٣١٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٢٧٧١ حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٨٦٥٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٤٢ حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٣٩٤٢٢٦ حالة.