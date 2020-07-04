مخاوف من انتشار فيروس كورونا مع زيارة ترامب لجبل رشمور

واشنطن- (د ب أ):

يشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عرضًا مبكرًا للألعاب النارية بمناسبة عيد الاستقلال الموافق الرابع من يوليو في جبل راشمور، مما أثار مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا .

ومن المتوقع أن يحضر آلاف الأشخاص الاحتفال بعيد الاستقلال في الجبل في ولاية داكوتا الجنوبية، والذي يتميز بالصور المنحوتة الضخمة لأربعة رؤساء أمريكيين.

وقالت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم إن السلطات لن تفرض تدابير التباعد الاجتماعي أو تفرض ارتداء الكمامات، على الرغم من أنه سيجري توفير كمامات لأولئك الذين يختارون ارتداء واحدة.

وقالت نويم لشبكة فوكس نيوز "أخبرنا الأشخاص الذين لديهم مخاوف من أنهم يمكنهم البقاء في منازلهم".

وتعد الولاية التي تحكمها نويم واحدة من المناطق في الولايات المتحدة التي تشهد عددا ثابتا أو متزايدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهذا الأسبوع، حطمت الولايات المتحدة الرقم القياسي في عدد حالات الإصابة المسجلة في يوم واحد، حيث تم تسجيل نحو 55 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء.

كما تم تسجيل أكثر من 53 ألف حالة جديدة يوم الخميس، وهي أحدث البيانات المتاحة، مما يشير إلى استمرار تفشي الفيروس.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لبرنامج "العالم" الإذاعي "عليك أن تنظر فقط إلى الأرقام لترى أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح".​