وزير الحرب الأمريكي محذّرًا إيران: نحن نُراقبكم وأصابعنا على الزناد

كتب : مصطفى الشاعر

02:46 م 16/04/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وجّه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، اليوم الخميس، رسالة "شديدة اللهجة" إلى طهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب التحركات الإيرانية عن كثب وأنها في حالة تأهب قصوى للرد في حال فشل جهود السلام.

أهداف تحت المجهر

قال هيجسيث، مخاطبا القيادة الإيرانية: "نحن نُراقبكم، ومع كل تحرك تكشفون فيه أنفسكم أمام أعيننا، تظل أسلحتنا مصوبة نحو بنيتكم التحتية الحيوية، ومحطات توليد الطاقة المتبقية، وقطاع الطاقة لديكم".


وأكد وزير الحرب، أن القوات الأمريكية "على أهبة الاستعداد" لتنفيذ ضربات جديدة إذا دعت الحاجة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي".

رسائل التحذير والوعيد.

شدد الوزير هيجسيث، على أن واشنطن تُفضّل تجنب التصعيد العسكري، لكنها جاهزة تماما للتحرك فور صدور الأوامر من الرئيس، قائلا: "نحن مستعدون للانطلاق بضغطة زر واحدة".


ووصف وزير الحرب الأمريكي، الحصار الحالي المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بأنه "الطريقة المهذبة" التي يمكن أن تسير بها الأمور، في إشارة إلى إمكانية اللجوء لخيارات أكثر عنفا.


وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات أمريكا وإيران

