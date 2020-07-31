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126 إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

12:16 م الجمعة 31 يوليه 2020
126 إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

القوات الأمريكية في كوريا

سول- (أ ش أ):

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن إجمالي حالات الإصابة بين القوات الأمريكية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 126 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لي جاي جانج، نائب حاكم مقاطعة "جيونجي" للسلام دعا في خطاب مفتوح وزير الوحدة الكوري الجنوبي إلى إلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هذا العام خشية زيادة الإصابات بالفيروس الوبائي.

وكان من المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة في 17 أغسطس المقبل على نطاق أصغر من المعتاد، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن حكومة "جيونجي".

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