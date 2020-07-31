أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون تشديد العقوبات لمنتهكي قواعد كورونا

08:49 ص الجمعة 31 يوليه 2020
استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون تشديد العقوبات لمنتهكي قواعد كورونا

كورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أعرب 65% من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لتشديد العقوبات في حالات انتهاك قواعد مكافحة جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 32% من الألمان عارضوا على سبيل المثال تشديد العقوبات ضد من ينتهكون إلزام ارتداء الكمامات أو يخرقون قاعدة المسافة الآمنة.

وجاء أقوى تأييد لتشديد العقوبات من جانب أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، (78%)، يليهم أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، (74%)، ثم أنصار حزب الخضر (64%)، والحزب الديمقراطي الحر (63%).

وبالنسبة لأنصار حزب "اليسار"، طالب بتشديد العقوبات 38% فقط، مقابل 27% لأنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 23 حتى 28 يوليو الجاري، 1014 ألمانيا.

ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان