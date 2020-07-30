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محكمة روسية تقضي بسجن جندي أمريكي سابق بتهمة الاعتداء على ضابطي شرطة

11:48 م الخميس 30 يوليه 2020
محكمة روسية تقضي بسجن جندي أمريكي سابق بتهمة الاعتداء على ضابطي شرطة

محكمة روسية

موسكو - أ ش أ

قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، بسجن جندي أمريكي سابق من مشاة البحرية لمدة تسع سنوات بتهمة الاعتداء على ضابطي شرطة.

وأوضحت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الجندي المحكوم عليه في روسيا يُدعى "تريفور ريد"، 29 عاماً، من ولاية تكساس الأمريكية.

ووجهت السلطات الروسية الاتهام إلى ريد بالاعتداء على شرطيين اثنين استدعيا إلى حفلة في العاصمة موسكو في شهر أغسطس العام الماضي، واعتدى عليهما المتهم آنذاك.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إدانة أمريكي آخر في قضية تجسس.

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محكمة روسية سجن جندي أمريكي سابق الاعتداء على ضابطي شرطة

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