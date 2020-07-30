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بعد تعافي زوجها.. إصابة السيدة الأولى في البرازيل بفيروس كورونا

10:08 م الخميس 30 يوليه 2020
بعد تعافي زوجها.. إصابة السيدة الأولى في البرازيل بفيروس كورونا

الرئيس البرايزيلي وزوجته

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو، اليوم الخميس، بكوفيد- 19، بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض.

وقالت وزارة الإعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها في صحة جيدة وستتبع جميع البروتوكولات المعمول بها".

وكانت نتيجة فحص جاير بولسونارو، الذي قلل من شأن الوباء ودافع عن إبقاء الاقتصاد مفتوحا، إيجابية لكوفيد- 19 قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ثم عمل الرئيس من مقر إقامته، لكنه شوهد أيضا يتحرك في المنطقة ويتحدث إلى أشخاص بدون وضع قناع وجه.

وأعلن يوم السبت الماضي أن نتيجة فحصه الأخير كانت سلبية.

وحضرت السيدة الأولى /38 عاما/ أمس الأربعاء فعالية مع الرئيس، وكانا يضعان قناع الوجه.

ميشيل بولسونارو فيروس كورونا جاير بولسونارو

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