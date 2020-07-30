أبو مازن والكاظمي يبحثان مستجدات الأوضاع.. ويتبادلان "تهاني الأضحى"
رام الله - أ ش أ
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى الرئيس عباس (أبو مازن) - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - لرئيس الوزراء الكاظمي الصحة والنجاح في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق كل الخير والازدهار.
وأطلع الرئيس عباس، رئيس الوزراء الكاظمي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، مشيدا بمواقف العراق وشعبها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الدوام.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الكاظمي، موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
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