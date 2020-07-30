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مقتل 6 أشخاص في انفجار قرب حاجز للمعارضة السورية بريف الحسكة

04:33 م الخميس 30 يوليه 2020
مقتل 6 أشخاص في انفجار قرب حاجز للمعارضة السورية بريف الحسكة

انفجار سيارة مفخخة _ارشيفيه

دمشق- (د ب أ):

لقي ستة اشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة اخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل المعارضة السورية الموالية لتركية قرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي اليوم الخميس .

وقال مصدر طبي في مدينة رأس العين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " قتل 6 اشخاص وأُصيب 3 اخرون تم نقلهم إلى المشافي التركية بسبب حالتهم الحرجة ".

وأكد المصدر أن القتلى والجرحى في الانفجار هم مدنيون وعناصر من الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية .

وشهدت مدينة رأس العين خلال الاسبوع الجاري خمسة تفجيرات اسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين ، واضرار مادية كبيرة في المباني والسيارات .

انفجار سيارة مفخخة دمشق سوريا ريف الحسكة

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