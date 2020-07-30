بث مباشر| حج 2020.. ضيوف الرحمن إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم

القاهرة- (مصراوي):

يتوافد جموع حُجّاج بيت الله الحرام، الخميس، إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، في هذا اليوم الذي وصفه النبي- صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية بثًا مباشرًا لنقل هذه الشعائر، بما في ذلك تصعيد الحُجاج من مشعر مِنى إلى مسجد نَمرة بمشعر عرفات.

وأفادت بأنه تم تجهيز خيام الحجاج بعرفة وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث توفّرت كل الاحتياجات الضرورية لهم من مظلات ووجبات، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، منذ لحظة قدومهم من مشعر منى إلى عرفات خلال وجودهم في مسجد نمرة.

ووصل إلى صعيد عرفات حوالي 10 آلاف حاج من داخل السعودية، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية فُرضت هذا العام بسب فيروس كورونا المُستجد.

وأظهرت صور بثها التلفزيون السعودي، الخميس، الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى جبل عرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

اقرأ أيضًا:

وصول الحُجاج إلى عرفات وسط إجراءات سعودية احترازية بسبب كورونا

بإجراءات صارمة وحُجاج أقل.. حج 2020 صحي أكثر من أي وقت مضى رغم كورونا