العاصمة اليابانية تسجل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
طوكيو - (أ ش أ):
قال مسئولون حكوميون في العاصمة اليابانية اليوم الخميس إنه تم تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الحصيلة تعد الأعلى التي يتم تسجيلها في العاصمة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغت 12228 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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