أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

العاصمة اليابانية تسجل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:24 ص الخميس 30 يوليه 2020
العاصمة اليابانية تسجل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
قال مسئولون حكوميون في العاصمة اليابانية اليوم الخميس إنه تم تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الحصيلة تعد الأعلى التي يتم تسجيلها في العاصمة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغت 12228 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

اليابان فيروس كورونا طوكيو جالات وفاة

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تسجل 70 ألفاً و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان