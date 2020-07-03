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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة على السعودية

11:35 م الجمعة 03 يوليه 2020
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة على السعودية

ميليشيا الحوثي

القاهرة - (أ ش أ):

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيا الحوثي الإنقلابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي كان آخرها إطلاق 4 طائرات مفخخة اليوم الجمعة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءت بانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي يمثل عدواناً سافراً على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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